"Урал" - "Арсенал": Бикфалви и Бакаев сыграют с первых минут

Стали известны составы на первый полуфинальный матч Олимп-Кубка России между "Уралом" и "Арсеналом". С первых минут встречу начнет хавбек екатеринбуржцев Эрик Бикфалви и полузащитник "канониров" Зелимхан Бакаев.
Состав "Урала": Годзюр, Меркулов, Кулаков, Страндберг, Поляков, Димитров, Бикфалви, Бумаль, Егорычев, Эль-Кабир, Панюков.
Состав "Арсенала": Нигматуллин, Григалава, Хагуш, Беляев, Дельгадо, Мохаммед, Горбатенко, Ткачев, Мирзов, Бакаев, Джорджевич.
Второй матч между этими командами пройдет 15 мая в Туле.
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