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Лихачев раскритиковал игру Смолова за «Динамо»

Екатерина Звенигородская
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Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев в разговоре с «СЭ» оценил игру Федора Смолова в «Динамо».

— Вам не кажется, что Смолов чувствует себя немного неуютно в такой прессингующей команде, как «Динамо»? Он забивает, но его меняют первым среди нападающих.

— Там есть тренерский штаб, там видят его работу, его игру в каждом матче. У меня есть некоторые вопросы, да. Вчера был не лучший матч у Феди, и вообще последние игры он сыграл не лучшим образом. Но что я могу поделать, это выбор тренерского штаба, плюс, «Динамо» никогда играл в два нападающих, но сделало это в последнем матче сезона. Наверно, попытались отзеркалить схему «Спартака», но получилось так себе, честно говоря, — сказал Лихачев «СЭ».

Федор Смолов
ФК Динамо (Москва)
Михаил Лихачев
0
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