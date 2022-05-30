Лихачев раскритиковал игру Смолова за «Динамо»

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев в разговоре с «СЭ» оценил игру Федора Смолова в «Динамо».

— Вам не кажется, что Смолов чувствует себя немного неуютно в такой прессингующей команде, как «Динамо»? Он забивает, но его меняют первым среди нападающих.

— Там есть тренерский штаб, там видят его работу, его игру в каждом матче. У меня есть некоторые вопросы, да. Вчера был не лучший матч у Феди, и вообще последние игры он сыграл не лучшим образом. Но что я могу поделать, это выбор тренерского штаба, плюс, «Динамо» никогда играл в два нападающих, но сделало это в последнем матче сезона. Наверно, попытались отзеркалить схему «Спартака», но получилось так себе, честно говоря, — сказал Лихачев «СЭ».