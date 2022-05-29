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Умяров: «Если бы у меня голос не сел, я бы МакSим лучше всех подпевал»

Умяров поделился эмоциями после победы над «Динамо» в финале БЕТСИТИ Кубка России
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров поделился эмоциями после победы над «Динамо» (2:1) в финале БЕТСИТИ Кубка России.

«Когда пела Чеботина, я думал: Ну куда это? «Спартак» выиграл, зачем динамовских этих выпускать... Если бы у меня голос не сел, я бы МакSим лучше всех подпевал. А так с первого тайма был без голоса, только голоса Хлуса и Пруца слышал», — заявил Умяров.

«Спартак» завоевал Кубок России в четвертый раз в истории, ранее красно-белые становились обладателями трофея в 1994, 1998 и 2003 годах. Также столичный клуб 10 раз становился победителем Кубка СССР.

БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Наиль Умяров
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