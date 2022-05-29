Шунин подвел итоги финального матча БЕТСИТИ Кубка России против «Спартака»

Голкипер «Динамо» Антон Шунин подвел итоги финального матча БЕТСИТИ Кубка России против «Спартака» (1:2).

«Мы огромный путь прошли, мы сделали огромный рывок вперед. Очень многие команды нас боятся. Это заслуга тренерского штаба, уже на протяжении двух лет, он выстраивал атмосферу в команде и довольно непросто было поменять наш стиль, нашу игру. Объяснить, полюбить, в то, что все видение, тот футбол, в который они хотят играть, это сильный футбол. У нас очень много молодых ребят, которых тренерский штаб также взял из молодежной команды, поэтому я бы хотел сказать огромное спасибо своей команде. Это был замечательный сезон, и я очень рад, что мы остались им довольными. Очень рад, что от третьего места остался осадок и мы дошли до финала, а не кто-то за нас.

Сегодня было огромное количество наших болельщиков, я очень рад, что они нас поддерживали как никогда на протяжении этого сезона и каждую игру болельщиков приходило все больше и больше. Это большой рывок вперед, наш общий с командой, мы движемся только вверх. Я уверен, что мы не остановимся и руководители видят наш прогресс, и конечно же в нас верят. Каждый раз, когда они приходят после матча, они это доказывают, они об этом говорят», — заявил Шунин.