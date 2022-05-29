Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 20:57

Шунин подвел итоги финального матча БЕТСИТИ Кубка России против «Спартака»

Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Голкипер «Динамо» Антон Шунин подвел итоги финального матча БЕТСИТИ Кубка России против «Спартака» (1:2).

«Мы огромный путь прошли, мы сделали огромный рывок вперед. Очень многие команды нас боятся. Это заслуга тренерского штаба, уже на протяжении двух лет, он выстраивал атмосферу в команде и довольно непросто было поменять наш стиль, нашу игру. Объяснить, полюбить, в то, что все видение, тот футбол, в который они хотят играть, это сильный футбол. У нас очень много молодых ребят, которых тренерский штаб также взял из молодежной команды, поэтому я бы хотел сказать огромное спасибо своей команде. Это был замечательный сезон, и я очень рад, что мы остались им довольными. Очень рад, что от третьего места остался осадок и мы дошли до финала, а не кто-то за нас.

Сегодня было огромное количество наших болельщиков, я очень рад, что они нас поддерживали как никогда на протяжении этого сезона и каждую игру болельщиков приходило все больше и больше. Это большой рывок вперед, наш общий с командой, мы движемся только вверх. Я уверен, что мы не остановимся и руководители видят наш прогресс, и конечно же в нас верят. Каждый раз, когда они приходят после матча, они это доказывают, они об этом говорят», — заявил Шунин.

Антон Шунин
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
3
1
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Чем заменить алкоголь. 7 советов о том, как отказаться от спиртного
Слезы Соболева, счастье Максименко. «Спартак» спас 100-летний юбилей победой в Кубке России
Материалы сюжета: «Спартак» — «Динамо»: финал БЕТСИТИ Кубка России
Шунин — об уходе Шварца: «Наверное, сегодня это действительно очень обидно»
Селихов поблагодарил фанатов за поддержку в финале БЕТСИТИ Кубка России
Захарян уступил только Радимову среди самых молодых авторов голов в финале Кубка
Литвинов — о победе в финале БЕТСИТИ Кубка России: «Это мой самый незабываемый момент»
Умяров: «Если бы у меня голос не сел, я бы МакSим лучше всех подпевал»
Мостовой считает, что «Спартаку» удалось реабилитироваться перед болельщиками благодаря победе в БЕТСИТИ Кубке России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мостовой считает, что «Спартаку» удалось реабилитироваться перед болельщиками благодаря победе в БЕТСИТИ Кубке России

Умяров: «Если бы у меня голос не сел, я бы МакSим лучше всех подпевал»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости