«Динамо» обратилось к болельщикам перед финалом Кубка России со «Спартаком»

«Динамо» обратилось к болельщиком перед финалом Бетсити Кубка России против «Спартака».

«В воскресенье нас ждет главный матч, кульминация, к которой мы вместе с вами шли весь этот сезон. В финале любой истории неизменно возникает большое количество разговоров и предположений по поводу того, что будет дальше. Но, поверьте, все последние дни каждый игрок, тренер и сотрудник клуба сосредоточены только на одном — на успешном завершении сезона. Мы будем биться друг за друга. Команда готова отдать все силы, физические и эмоциональные, чтобы история сезона-2021/22 стала предметом гордости всех динамовцев.

В воскресенье нам нужна ваша вера, ваша энергетика и ваша поддержка на трибунах «Лужников»! А столь обсуждаемые сейчас кадровые и трансферные решения, шаги по дальнейшему развитию клуба и подготовка к юбилейному году — все это будет уже после 29 мая. И мы, конечно же, обо всем вам расскажем и все объясним. А сейчас — только кубковый финал! Проживем его вместе!» — говорится в сообщении клуба.

Финал Кубка России между «Динамо» и «Спартаком» пройдет 29 мая в «Лужниках» и начнется в 17:00 мск.