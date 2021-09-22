Евгеньев, Кутицкий и Тюкавин в стартовом составе московского «Динамо» на матч против ставропольского «Динамо»
17:07
Стал известен стартовый состав московского «Динамо» на матч элитного группового раунда БЕТСИТИ Кубка России против «Динамо» из Ставрополя.
«Динамо» (Москва): Лещук, Паршивлюк, Ордец, Евгеньев, Скопинцев, Кутицкий, Фомин, Моро, Макаров, Тюкавин, Н'Жи.
Матч начнется в 18.00 по московскому времени.
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