Евгеньев, Кутицкий и Тюкавин в стартовом составе московского «Динамо» на матч против ставропольского «Динамо»

Стал известен стартовый состав московского «Динамо» на матч элитного группового раунда БЕТСИТИ Кубка России против «Динамо» из Ставрополя.

«Динамо» (Москва): Лещук, Паршивлюк, Ордец, Евгеньев, Скопинцев, Кутицкий, Фомин, Моро, Макаров, Тюкавин, Н'Жи.

Матч начнется в 18.00 по московскому времени.