«Тюмень» и «Ильпар» сыграют во 2-м раунде пути регионов FONBET Кубка России сезона 2025/2026 в четверг, 21 августа. Матч пройдет на стадионе «Геолог» в Тюмени. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Тюмень» — «Ильпар» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд.

21 августа 2025, 17:00. Геолог (Тюмень)

В 1-м раунде пути регионов «Ильпар» победил «Носту» со счетом 3:2.

Кубок России пройдет с 29 июля 2025-го по 24 мая 2026-го.

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