«Текстильщик» примет «Тверь» в рамках 2-го раунда пути регионов FONBET Кубка России сезона-2025/26 в четверг, 21 августа. Игра состоится на стадионе «Текстильщик» в Иваново и начнется в 19.15 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Текстильщик» — «Тверь» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть матч можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд.

21 августа 2025, 19:15. Текстильщик (Иваново)

Кубок России пройдет с 29 июля 2025-го по 24 мая 2026-го.

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