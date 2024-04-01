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Сегодня, 13:50

Тренер «Зенита» Семак рассказал о состоянии Марио Фернандеса

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии футболистов перед первым матчем 1/2 финала Пути РПЛ со «Спартаком».

«Пока все, кроме Марио Фернандеса готовятся. По Марио мы ждем заключения, а дальше будет понятно, что делать. Все остальные работают», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Игра пройдет 3 апреля в Москве. Начало — в 20.30 мск. Ответная встреча состоится 17 апреля в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».

33-летний Марио Фернандес получил травму 23 марта в товарищеском матче с «Црвеной Звездой» (0:1). В нынешнем сезоне россиниян сыграл 18 матчей, в которых не отметился голевыми действиями. Контракт футболиста с «Зенитом» рассчитан до конца июня 2025 года.

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Марио Фернандес
Сергей Семак
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ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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