Бистрович: «Благодарны Пьяничу за то, что он с нами в ЦСКА»

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович поделился впечатлениями от дебюта Миралема Пьянича за красно-синих.

«Мы благодарны Миралему за то, что он с нами. Видим его уровень, качество. Ждем, когда поднимет свой физический уровень — долго не играл. Тогда покажет всего себя», — цитирует Sport24 Бистровича.

Также он отметил, что Пьяничу в России хорошо: «Конечно, как нет? Москва — очень хороший город».

34-летний босниец на 85-й минуте матча FONBET Кубка России против «Пари НН» (2:0) заменил Кристияна Бистровича.