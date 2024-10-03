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Бистрович: «Благодарны Пьяничу за то, что он с нами в ЦСКА»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович поделился впечатлениями от дебюта Миралема Пьянича за красно-синих.
«Мы благодарны Миралему за то, что он с нами. Видим его уровень, качество. Ждем, когда поднимет свой физический уровень — долго не играл. Тогда покажет всего себя», — цитирует Sport24 Бистровича.

Также он отметил, что Пьяничу в России хорошо: «Конечно, как нет? Москва — очень хороший город».

34-летний босниец на 85-й минуте матча FONBET Кубка России против «Пари НН» (2:0) заменил Кристияна Бистровича.

Источник: Sport24
Кристиян Бистрович
Миралем Пьянич
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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