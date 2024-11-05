Станкович: «Отдам должное «Ростову» и Карпину»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал поражение от «Ростова» (0:1) в первой игре 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— В первом тайме «Спартак» выглядел неплохо. Что случилось после перерыва? Не хватило эмоций после дерби?

— Отвечу сразу на многие вопросы, — сказал Станкович. — Причин поражения может быть много. Мы доминировали в первом тайме, показывали хороший футбол. Но разницу в итоге решили забитый и незабитый пенальти. В целом игра и ее содержание мне понравились. Во втором тайме не хватало качества в завершении. При переходных фазах ошибались в последней передаче. Еще раз повторю: игрой и ее содержанием я доволен, результатом — нет. Впереди ответный матч. Если мы сыграем лучше, вполне реально пройти дальше в Кубке. Отдам должное «Ростову» и Валерию Карпину.

Ответный матч в Ростове пройдет 27 ноября.