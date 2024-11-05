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Судейство

Сегодня, 21:01

Станкович о судействе: «С первого дня я понял, что многих тут интересуют нефутбольные вещи»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал судейство в матче с «Ростовом» (0:1) в первой игре 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Вы сегодня порой саркастически аплодировали арбитру. Вы недавно намекали на то, что у Мажича есть предвзятость к вам. Откуда она?

— С первого дня я понял, что многих тут интересуют нефутбольные вещи, — сказал Станкович. — Но я считаю себя достаточно умным, чтобы не попадаться в эту ловушку и повторять одно и то же. Я живу матчем и его эмоциями.

Ответный матч в Ростове пройдет 27 ноября.

Деян Станкович
Кубок России
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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