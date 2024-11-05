«Спартак» — «Ростов»: Карасев за такой наступ пенальти не назначил — Казарцев поступил иначе

На 70-й минуте четвертьфинального матча Пути РПЛ FONBET Кубка России «Спартак» — «Ростов» судья Василий Казарцев после вмешательства ВАР и просмотра видеоповторов наказал красно-белых пенальти, решив, что Наиль Умяров совершил фол в своей штрафной площади.

Действительно, спартаковец наступил сопернику на голеностоп. Произошло это случайно, когда оба футболиста смотрели на мяч.

Такие же моменты случались ранее как минимум в трех матчах чемпионата России.

Однотипный эпизод был и в игре 14-го тура прошлого чемпионата «Сочи» — «Динамо». Тогда Владислав Безбородов назначил пенальти, а его решение официально признали ошибочным.

В матче 2-го тура уже этого чемпионата «Динамо» — «Локомотив» тоже был наступ — со стороны Жерзино Ньямси на ногу Константина Тюкавина. Судья Сергей Карасев не оценил это как фол и пенальти не назначил, ВАР Евгений Турбин в его действия не вмешался. Судя по последующим назначениям их решение признали правильным — и Карасев, и Турбин работали в 3-м туре (в ВАР-центре, на двух матчах каждый).

А вот во встрече 9-го тура «Ахмат» — «Крылья Советов» в такой же ситуации вердикт арбитров признан ошибочным. ЭСК решила, что судья Евгений Кукуляк ошибочно не назначил пенальти на 32-й минуте, когда самарец Виктор Мендес наступил на ногу Амину Талалу. ЭСК назвала такой наступ наказуемым и «очевидно повлиявшим на возможность соперника продвигаться к мячу».

При этом Кукуляк получил очередное назначение — на игру 10-го тура «Оренбург» — «Пари НН». Очередное назначение и у помогавшей ему в роли АВАР Веры Опейкиной. А вот ВАР Турбин (снова он) остался без работы. Возможно, очень надолго.

В обоих случаях футболисты, совершившие наступы, смотрели вверх на мяч и случайно допускали контакты с соперниками. Как и Умяров.

Так все-таки, как поступать судьям и ВАР в таких моментах?