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Сегодня, 17:58

Терюшков рассказал, чего ждет от матча «Химок» с «Локомотивом» в Кубке России

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Бывший член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков поделился ожиданиями от матча Кубка России между подмосковной командой и «Локомотивом».

— Какие у вас ожидания от матча с «Локомотивом»?

— Я, как болельщик, поддерживаю «Химки». Надеюсь, что в ближайшее время победы придут. Сегодня у команды экспериментальный состав. Будем надеяться, что «Химки» постараются зацепиться за очки.

— Как вы относитесь к отсутствию в составе многих игроков?

— Это надо спрашивать у тренера. Их задача — формировать состав. Смотреть, кто подходит. Всегда говорил, что нужно смотреть молодых ребят. Я бы хотел увидеть в составе Дениса Давыдова, интересно посмотреть на его игру.

— Нет Тихого, Камышева, Идову. Вы бы хотели их увидеть на поле?

— Не могу сказать. Будет результат с ними или без них, тогда вопросов никаких не будет. Брайан Идову хороший игрок. Надеюсь, все поправится, и они вернутся. Это вопрос времени, насколько я понимаю.

— На прошлый матч вы покупали билет в кассе. Сегодня как?

— Сегодня пригласили, пришел по приглашению. Если бы «Локомотив» как «Химки» участвовал во сборе средств, я бы его купил.

Матч «Локомотив» — «Химки» состоится сегодня, 18 октября и начнется в 18.00 по московскому времени.

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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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