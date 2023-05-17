Тарханов вспомнил, как «Урал» под его руководством обыграл «Краснодар» в Кубке России

Бывший тренер «Урала» Александр Тарханов вспомнил, как екатеринбургская команда под его руководством обыграла «Краснодар» в 1/4 финала Кубка России.

«Конечно, шансы есть, как у «Урала», так и у «Краснодара». Кто лучше себя проявит, тот и победит. У команды Ганчаренко плохо, что Помазун не сыграет, он хороший вратарь. «Урал» в обороне хорошо играет и хорошо атакует. Игроки могут применять элемент прессинга, к тому же умеют выходить из обороны в атаку. Равные соперники, единственное, что «Краснодар» дома будет играть. Мы в 2017 году тоже играли с ними и обыграли», — приводит «Евро.Футбол.Ру» слова Тарханова.

В среду, 17 мая, «Урал» встретится с «Краснодаром» в рамках полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России. Матч начнется в 19.30 по московскому времени. Победитель этой встречи сыграет в суперфинале с московским ЦСКА. Ранее сообщалось, что на матче ожидается до 25 тысяч болельщиков.