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Сегодня, 18:07

Тарасов: «Если забью «Локомотиву» в Кубке России, то, конечно, буду праздновать»

Микеле Антонов
Корреспондент
Константин Белов
Корреспондент
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Экс-игрок «Локомотива» и создатель команды «Родина Медиа» Дмитрий Тарасов в комментарии для «СЭ» высказался об участии в FONBET Кубке России.

— С каким клубом вам хотелось бы встретиться в Кубке России?

— Если дойдем до профессиональных, с любым. Но встретиться с «Локомотивом» было бы фантастикой для меня. Я мог только мечтать о том, чтобы сыграть против своей бывшей команды за свою медийную.

— Если забьете «Локомотиву», будете праздновать?

— Конечно! Почему нет? Я же не буду провоцировать, буду праздновать. Это нормальная история. Не думал о перформансах. Нет никаких мыслей, — сказал Тарасов «СЭ».

Ранее «Родина Медиа» выиграла Медиалигу, обыграв в финале 2Drots (3:1). Таким образом, команда получила право на участие в FONBET Кубке России в сезоне-2023/24.

Дмитрий Тарасов
Футбол
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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