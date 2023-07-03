Тарасов: «Если забью «Локомотиву» в Кубке России, то, конечно, буду праздновать»

Экс-игрок «Локомотива» и создатель команды «Родина Медиа» Дмитрий Тарасов в комментарии для «СЭ» высказался об участии в FONBET Кубке России.

— С каким клубом вам хотелось бы встретиться в Кубке России?

— Если дойдем до профессиональных, с любым. Но встретиться с «Локомотивом» было бы фантастикой для меня. Я мог только мечтать о том, чтобы сыграть против своей бывшей команды за свою медийную.

— Если забьете «Локомотиву», будете праздновать?

— Конечно! Почему нет? Я же не буду провоцировать, буду праздновать. Это нормальная история. Не думал о перформансах. Нет никаких мыслей, — сказал Тарасов «СЭ».

Ранее «Родина Медиа» выиграла Медиалигу, обыграв в финале 2Drots (3:1). Таким образом, команда получила право на участие в FONBET Кубке России в сезоне-2023/24.