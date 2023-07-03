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Сегодня, 19:25

Каряка рассказал о целях «Родины Медиа» в FONBET Кубке России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер медийного футбольного клуба «Родина Медиа» Андрей Каряка рассказал о целях команды в FONBET Кубке России.

«Пока сложно сказать, как мы выступим в Кубке России. У нас в команде есть легионеры, которые по регламенту не могут с первых этапов играть в этом турнире, а они в нашей команде на ведущих ролях. Думаем, кем усилиться. Нужна небольшая ротация. Еще целый месяц впереди, будем готовиться. Готовы ли встретиться с командами ФНЛ или РПЛ? Конечно, хотели бы с ними сыграть, но это будет сложно сделать», — приводит слова Каряки «РБ Спорт».

Ранее «Родина Медиа» выиграла медиалигу, обыграв в финале 2DROTS (3:1).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-karyaka-hoteli-by-sy-grat-s-komandami-fnl-rpl-no-e-to-budet-slozhno-sdelat/
Андрей Каряка
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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