Сутормин надеется, что Матчи звезд Кубка России будут постоянными

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин, который вошел в состав участников Матча звезд Кубка России, надеется, что такое соревнование будет проводиться постоянно.

«Мне предложили в клубе поехать, я согласился, в целом посмотрим, что из этого будет. Мне кажется, что должно быть все хорошо, это первый такой случай, надеюсь, что болельщикам понравится, потому что футбол ради них. Я надеюсь, что сделают хороший формат, всем понравится, что это будут проводить на постоянной основе.

Корректировок в расписание отпуска не вносил, я буду в Москве. Есть желание, поэтому и согласился. Задачи определенной, наверное, нет, просто получить удовольствие. Раз это Матч звезд, то нужно, чтобы всем все понравилось, все были довольны», — приводит слова Сутормина ТАСС.

Матч звезд Кубка России состоится 3 декабря между футболистами из Пути РПЛ и Пути регионов. Игра пройдет в формате 5?5 и будет состоять из двух таймов по 15 минут.

После Матча звезд состоится жеребьевка плей-офф Кубка страны.