Игрок «Амкала» Сибскана: «Когда я узнал о подробностях проведения Матча звезд Кубка России, отказался от участия»

Капитан «Амкала» Андрей Сибскана сообщил, что не будет участвовать в Матче звезд Кубка России.

«Поначалу мне показалось, что будет очень круто сыграть Матч звезд Кубка России против статусных профессиональных футболистов. Да и в целом история с турниром продолжается. Но, когда я узнал о подробностях проведения мероприятия, отказался от участия в нем. Какие-то челенджи, матч в формате «5 на 5», мне это неинтересно, я ожидал другого.

Посоперничать с такими футболистами, как Промес, конечно, интересно. Но я знаю, как проводятся такие мероприятия и съемки, скорее всего ,там никакого соперничества не будет. Это больше история про шоу, чтобы кому-то заработать деньги, поднять KPI или отчитаться перед спонсорами. В таком мероприятии я готов участвовать за деньги, но предложение поступило на бесплатном основании. Может быть, я ошибаюсь, и все организуют круто, но как показывает мой большой опыт, такие мероприятия проходят по одному сценарию. Там не будет условий для того, чтобы таким медийным футболистам, как Эд или Леша Гасилин показать свой уровень. Скорее всего, футболисты будут играть в показательный дыр-дыр и беречься, стараться не получить травму.

Челенджи на таких мероприятиях тоже обычно неинтересные. Челендж я всегда могу снять сам или прийти на канал к какому-нибудь блогеру, который сделает его круче и интереснее, эмоциональнее", — цитирует Metaratings игрока.

Российский футбольный союз объявил о проведении первого в истории Матча звезд Кубка России. Игра пройдет 3 декабря в формате «5 на 5» и будет состоять из двух таймов по 15 минут. Помимо самого матча участники проведут соревнования на ловкость, скорость и силу.