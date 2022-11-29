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Владимир Быстров: «Питерские разборки — это все как мы любим — эмоционально, интересно, на адреналине»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров прокомментировал драку между футболистами, которая случилась в концовке матча Кубка России «Зенит» — «Спартак» (0:0, 4:2 — по пенальти).

«Питерские разборки — это, конечно, все как мы любим — эмоционально, интересно, на адреналине. Но игра не должна доходить до беспредела!

Москалев-то молодец, отсудил матч превосходно: давал бороться (причем в единоборствах футболисты не переходили черту). Но, к сожалению, от психических расстройств никто не застрахован — у некоторых игроков нервы, увы, не выдержали, и мы увидели то, что увидели», — написал Быстров в Telegram-канале.

После данного инцидента главный арбитр встречи Владимир Москалев показал шесть красных карточек: Вильмару Барриосу («Зенит»), Малкому («Зенит»), Родригао («Зенит»), Александру Соболеву («Спартак»), Александру Селихову («Спартак») и Шамару Николсону («Спартак»).

Владимир Быстров
Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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