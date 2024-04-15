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Сегодня, 13:09

Сухой рассудит второй полуфинальный матч Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком»

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Алексей Сухой.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

РФС объявил о назначении арбитров и инспекторов на матчи плей-офф FONBET Кубка России.

Второй матча 1/2 финала Пути РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» рассудит Алексей Сухой. Игру ЦСКА — «Балтика» обслужит бригада Яна Бобровского.

Путь РПЛ

1/2 финала. Первые матчи

16 апреля (вторник)

ЦСКА — «Балтика»: судья — Ян Бобровский, ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Павел Шадыханов; VAR — Виталий Мешков; AVAR — Алексей Амелин; инспектор — Александр Гончар.

17 апреля (среда)

«Зенит» — «Спартак»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Игорь Демешко; резервный судья — Кирилл Левников; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Максим Гаврилин; инспектор — Александр Гвардис.

Путь регионов

1/2 финала. 1-й этап

17 апреля (среда)

«Оренбург» — «Динамо»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Владислав Назаров; резервный судья — Игорь Панин; VAR — Артём Любимов; AVAR — Вера Опейкина; инспектор — Сергей Зуев.

«Урал» — «Ростов»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Дмитрий Ермаков, Адлан Хатуев; резервный судья — Владимир Сельдяков; VAR — Сергей Карасёв; AVAR — Роман Галимов; инспектор — Александр Колобаев.

Источник: Сайт РФС
Футбол
Кубок России
ФК Балтика
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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