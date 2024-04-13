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Силкин: «Выиграть Кубок России для «Динамо» важнее, чем взять бронзу в РПЛ»

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Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин выразил мнение, что в нынешнем сезоне московскому клубу необходимо сосредоточиться на завоевании Кубка России.

«Кубок — это трофей, а в той же Европе, Англии медаль только за первое место дают. Конечно, выиграть Кубок для «Динамо» важнее, чем взять третье место в РПЛ. Чтобы выиграть Кубок страны, «Динамо» придется встретиться с командой из Пути РПЛ. Надо будет доказывать все с тем же «Зенитом», с командами, которые духом сильны», — цитирует Силкина Legalbet.

На данный момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков в 22 матчах. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 6 очков.

В полуфинале первого этапа Пути регионов FONBET Кубка России бело-голубые проведут выездную встречу с «Оренбургом». Матч состоится 17 апреля.

Источник: Legalbet
Сергей Силкин
Кубок России
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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