Стало известно время начала матча "Урал" - "Спартак"

Ответный матч между "Уралом" и "Спартаком" в рамках 1/4 финала Олимп-Кубка России пройдет 7 марта в Екатеринбурге в 17:00 по московскому времени, информирует официальный Твиттер красно-белых.

Первый матч между этими клубами завершился со счетом 1:1.

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