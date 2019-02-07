Стало известно время начала матча "Урал" - "Спартак"

Ответный матч между "Уралом" и "Спартаком" в рамках 1/4 финала Олимп-Кубка России пройдет 7 марта в Екатеринбурге в 17:00 по московскому времени, информирует официальный Твиттер красно-белых.
🏆🇷🇺 Друзья! Стало известно время ответного матча 1/4 финала ОЛИМП – Кубок России с @FCURAL.#Спартак сыграет в Екатеринбурге 7 марта в 17:00 мск.#УралСпартак #КубокРоссии pic.twitter.com/D6jYvdwiE1– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 7 февраля 2019 г.
Первый матч между этими клубами завершился со счетом 1:1.
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