Стало известно расписание группового турнира Кубка России: в первом туре «Спартак» примет «Динамо»
РФС опубликовал расписание группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России на сезон-2024/25.
Матчи 1-го тура состоятся с 30 июля по 1 августа. В группе А «Спартак» примет московское «Динамо». В группе В «Локомотив» дома сыграет против «Ростова». В группе С ЦСКА отправится в гости к «Краснодару». В группе D «Зенит» примет на своем поле «Факел».
Другие матчи первого тура:
Группа А
«Динамо» Махачкала — «Крылья Советов»
Группа В
«Химки» — «Оренбург»
Группа С
«Ахмат» — «Пари НН»
Группа D
«Рубин» — «Акрон»
Источник: https://t.me/russiancup_official/10465
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