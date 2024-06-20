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Сегодня, 23:14

Стало известно расписание группового турнира Кубка России: в первом туре «Спартак» примет «Динамо»

Алина Савинова
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РФС опубликовал расписание группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России на сезон-2024/25.

Матчи 1-го тура состоятся с 30 июля по 1 августа. В группе А «Спартак» примет московское «Динамо». В группе В «Локомотив» дома сыграет против «Ростова». В группе С ЦСКА отправится в гости к «Краснодару». В группе D «Зенит» примет на своем поле «Факел».

Другие матчи первого тура:

Группа А

«Динамо» Махачкала — «Крылья Советов»

Группа В

«Химки» — «Оренбург»

Группа С

«Ахмат» — «Пари НН»

Группа D

«Рубин» — «Акрон»

Источник: https://t.me/russiancup_official/10465
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Кубок России
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