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Матчи Кубка России посетили более одного миллиона зрителей в сезоне-2023/24

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Матчи FONBET Кубка России посетили 1 136 724 зрителя в сезоне-2023/24, сообщает пресс-служба РФС.

По сравнению с сезоном-2022/23 посещаемость турнира выросла на 26,2%. Тогда она составила 900 тысяч человек.

Самым посещаемым матчем Кубка страны в минувшем розыгрыше стала игра между «Зенитом» и «Спартаком» в полуфинале Пути РПЛ. На «Газпром Арене» присутствовало 56,4 тысячи зрителей.

Триумфатором турнира стал «Зенит», обыгравший в решающей встрече «Балтику» со счетом 2:1.

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