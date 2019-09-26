«Спартак» прокомментировал ситуацию с болельщиками в Набережных Челнах

«Спартак» выступил с комментарием относительно ситуации с болельщиками команды во время гостевого матча 1/16 финала Олимп-Кубка России с «КАМАЗом» (2:1). Перед началом игры стюарды стадиона в Набережных Челнах закрыли на ключ клетки на фан-секторе с болельщиками москвичей.

— ФК «Спартак-Москва» был уведомлен о порядке входа-выхода болельщиков нашей команды на гостевой трибуне стадиона «КАМАЗ» в рамках матча 1/16 финала Кубка России. Об этом организаторы матча уведомили представителей клуба на предматчевом совещании, которое состоялось утром в день игры.

Порядок входа-выхода болельщиков гостевой команды на стадионе обусловлен конструктивными особенностями трибуны D — все четыре выхода расположены со стороны поля. Поэтому организаторы решили закрывать две центральные калитки (D2 и D3) во время матча, однако стюарды открывали их по запросу болельщиков. При этом с целью соблюдения правил эвакуации боковые выходы (D1 и D4) оставались открытыми на протяжении всего матча, — говорится в заявлении красно-белых.

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