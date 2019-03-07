"Спартак" проиграл "Уралу" и вылетел из Кубка

7 марта. Екатеринбург. "Урал" - "Спартак" - 1:0. Хозяева победили и вышли в полуфинал. Фото ФК "Спартак", twitter.com/fcsm_official

"Урал" на своем поле в ответном матче 1/4 финала Кубка победил "Спартак" (1:0).

В первом тайме отличился Эрик Бикфалви – мяч оказался в воротах гостей после рикошета от Дениса Глушакова.

В полуфинале турнира "Урал" встретится с "Арсеналом".

Олимп-Кубок России

1/4 финала

Ответный матч

"Урал" (Екатеринбург) – "Спартак" (Москва) – 1:0 (1:0)

Гол: Бикфалви, 34.

"Урал" (Екатеринбург): Годзюр, Кулаков, Страндберг, Поляков, Меркулов, Димитров, Егорычев, Бумаль (Брызгалов, 89), Бикфалви (Ильин, 46), Эль-Кабир, Погребняк.

"Спартак" (Москва): Селихов, Рассказов, Джикия, Боккетти, Айртон, Мелкадзе, Гулиев (Зобнин, 69), Глушаков, Мельгарехо (Ханни, 46), Луиз Адриану, Зе Луиш (Педро Роша, 65).

Предупреждения: Страндберг, 24. Рассказов, 39. Мельгарехо, 45. Кулаков, 60. Поляков, 71. Годзюр, 84. Зобнин, 90+4.

Судьи: Вилков (Нижний Новгород). Усачев (Ростов-на-Дону), Петросян (Бронницы).

7 марта. Екатеринбург. Стадион ''Екатеринбург Арена''.

Первый матч – 1:1.

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