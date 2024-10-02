«Спартак» после победы над «Динамо» опубликовал эмодзи банана и мамы

«Спартак» в клубном Telegram-канале опубликовал эмодзи с отсылкой на оскорбительную кричалку про московское «Динамо» после победы в 5-м туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России — 3:2.

Победный гол красно-белых на 90-й минуте со штрафного забил Виллиан Жозе. После завершения матча пресс-служба «Спартака» выложила эмодзи банана и мамы.

«Спартак» (12 очков) гарантировал себе выход в плей-офф пути РПЛ с первого места в группе A. «Динамо» (8) идет вторым в квартете.