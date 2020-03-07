КДК РФС на своем заседании, посвященном матчам 1/4 финала Кубка России, за скандирование оскорбительных выражений оштрафовал «Спартак» и ЦСКА на 100 тысяч каждый клуб. За использование пиротехники фанатами обеих клубов — на 125 тысяч рублей каждый клуб.

Кроме того, болельщики «Спартака» вывесили несогласованный баннер, носивший оскорбительный характер — за это клуб оштрафован на 100 тысяч рублей.

Также зафиксированы отдельные случаи неподобающего поведения сотрудников контрольно-распределительной службы «Спартака», которые показывали оскорбительные жесты провокационного характера в адрес болельщиков ЦСКА. За это «Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей. (Дмитрий Гирин)