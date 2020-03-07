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«Спартак» оштрафован на 425 тысяч, ЦСКА — на 225 тысяч

11:55
Виктор Гончаренко и Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Виктор Гончаренко и Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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КДК РФС на своем заседании, посвященном матчам 1/4 финала Кубка России, за скандирование оскорбительных выражений оштрафовал «Спартак» и ЦСКА на 100 тысяч каждый клуб. За использование пиротехники фанатами обеих клубов — на 125 тысяч рублей каждый клуб.

Кроме того, болельщики «Спартака» вывесили несогласованный баннер, носивший оскорбительный характер — за это клуб оштрафован на 100 тысяч рублей.

Также зафиксированы отдельные случаи неподобающего поведения сотрудников контрольно-распределительной службы «Спартака», которые показывали оскорбительные жесты провокационного характера в адрес болельщиков ЦСКА. За это «Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей. (Дмитрий Гирин)

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Материалы сюжета: 1/4 финала Кубка-2019/2020. «Спартак» — ЦСКА и другие матчи




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