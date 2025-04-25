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Сегодня, 15:47

«Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей по итогам матча с «Уралом» в Кубке России

Константин Белов
Корреспондент
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Глава контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артур Григорьянц сообщил, что «Спартак» оштрафован по итогам матча первого этапа полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России против «Урала» (3:0).

«Болельщики «Спартака» использовали пиротехнические изделия, штраф 40 тысяч рублей. Также они кричали оскорбительные выражения, штраф 30 тысяч рублей. И выход за пределы техзоны тренера Сакича, штраф 30 тысяч рублей.

Болельщики ЦСКА скандировали ненормативную лексику на матче с «Динамо», штраф 30 тысяч рублей. Болельщики «Зенита» тоже скандировали ненормативную лексику в адрес третьего клуба, штраф 30 тысяч рублей», — сказал Григорьянц.

«Спартак» во втором этапе 1/2 финала Пути регионов сыграет с московским «Динамо». «Зенит» и ЦСКА встретятся в финале Пути РПЛ.

Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Артур Григорьянц
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