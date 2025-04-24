На матч «Спартак» — «Динамо» были проданы рекордные 13 262 билетов за сутки

13 262 билетов было куплено на домашний матч «Спартака» против «Динамо» в полуфинале Пути регионов FONBET Кубка России, сообщает пресс-служба красно-белых.

Это рекордный показатель клуба в день по продаже билетов на домашние матчи на «Лукойл Арене». Ранее рекорд принадлежал домашнему матчу красно-белых против «Ливерпуля» (1:1) в сезоне 2017/18 — 11 222 билетов.

Матч между «Спартаком» и «Динамо» пройдет 29 апреля, начало игры — в 20.30 по московскому времени.