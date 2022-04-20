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«Спартак» обыгрывает ЦСКА после первого тайма благодаря голу Бакаева с пенальти, армейцы остались в меньшинстве

«Спартак» обыгрывает ЦСКА после первого тайма благодаря голу Бакаева с пенальти
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
ЦСКА — «Спартак». Гол Бакаева.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Спартак» обыгрывает ЦСКА по итогам первого тайма матча 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России — 1:0.

Игра проходит на домашнем для армейцев стадионе «ВЭБ Арена».

Единственный гол в первой половине матча на 21-й минуте с пенальти забил полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев.

Полузащитник ЦСКА Жан-Филипп Гбамен на 45+2-й минуте получил желтую карточку за фол на Романе Зобнине, которая стала для него второй в матче. 26-летний ивуариец оставил армейцев в меньшинстве перед перерывом.

Матч ЦСКА — «Спартак» является последним в 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России. В полуфинал прошли «Динамо», «Енисей» и «Алания». Жеребьевка полуфинала состоится завтра, 21 апреля. Начало — в 20.55 (мск).

БЕТСИТИ Кубок России. 1/4 финала
20 апр, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Спартак
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БЕТСИТИ Кубок России
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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