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Сухина — об удалении Гбамена: «Все по делу, карточка показана совершенно правильно»

Сухина отреагировал на удаление Гбамена в матче Кубка России между ЦСКА и «Спартаком»
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Экс-арбитр Станислав Сухина в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил работу судьи в первом тайме матча 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и ЦСКА.

«Момент пенальти я не видел. Я видел только, как били пенальти и как его проверяли. Не могу сказать по этому эпизоду. Вторая желтая карточка и удаление игрока ЦСКА — все по делу. Все показано совершенно правильно», — сказал Сухина «СЭ».

Напомим, что на 20-й минуте встречи арбитр при помощи ВАР принял решение назначить 11-метровый удар в ворота армейцев.

На 45+2-й минуте встречи главный судья матча Владимир Москалев показал 26-летнему ивуарийцу желтую карточку за фол на Романе Зобнине, которая стала для футболиста красно-синих второй в игре.

БЕТСИТИ Кубок России
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Жан-Филипп Гбамен
Станислав Сухина
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