Сухина отреагировал на удаление Гбамена в матче Кубка России между ЦСКА и «Спартаком»

Экс-арбитр Станислав Сухина в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил работу судьи в первом тайме матча 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и ЦСКА.

«Момент пенальти я не видел. Я видел только, как били пенальти и как его проверяли. Не могу сказать по этому эпизоду. Вторая желтая карточка и удаление игрока ЦСКА — все по делу. Все показано совершенно правильно», — сказал Сухина «СЭ».

Напомим, что на 20-й минуте встречи арбитр при помощи ВАР принял решение назначить 11-метровый удар в ворота армейцев.

На 45+2-й минуте встречи главный судья матча Владимир Москалев показал 26-летнему ивуарийцу желтую карточку за фол на Романе Зобнине, которая стала для футболиста красно-синих второй в игре.