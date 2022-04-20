Полузащитник ЦСКА Жан-Филипп Гбамен получил красную карточку в матче 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Спартака».

На 45+2-й минуте встречи главный судья матча Владимир Москалев показал 26-летнему ивуарийцу желтую карточку за фол на Романе Зобнине, которая стала для футболиста красно-синих второй в игре.

Гбамен перешел в ЦСКА из «Эвертона» на правах аренды в феврале 2022 года. Матч со «Спартаком» стал для полузащитника девятым в составе армейцев, он впервые удалился, играя за московскую команду.