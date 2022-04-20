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ЦСКА — «Спартак»: полузащитник армейцев Гбамен получил красную карточку в конце первого тайма

Полузащитник ЦСКА Гбамен получил красную карточку в конце первого тайма матча со «Спартаком»
Иван Торопцев
Корреспондент
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Полузащитник ЦСКА Жан-Филипп Гбамен получил красную карточку в матче 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Спартака».

На 45+2-й минуте встречи главный судья матча Владимир Москалев показал 26-летнему ивуарийцу желтую карточку за фол на Романе Зобнине, которая стала для футболиста красно-синих второй в игре.

Гбамен перешел в ЦСКА из «Эвертона» на правах аренды в феврале 2022 года. Матч со «Спартаком» стал для полузащитника девятым в составе армейцев, он впервые удалился, играя за московскую команду.

БЕТСИТИ Кубок России. 1/4 финала
20 апр, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Спартак

Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Жан-Филипп Гбамен
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