ЦСКА — «Спартак»: полузащитник армейцев Гбамен получил красную карточку в конце первого тайма
Полузащитник ЦСКА Гбамен получил красную карточку в конце первого тайма матча со «Спартаком»
Полузащитник ЦСКА Жан-Филипп Гбамен получил красную карточку в матче 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Спартака».
На 45+2-й минуте встречи главный судья матча Владимир Москалев показал 26-летнему ивуарийцу желтую карточку за фол на Романе Зобнине, которая стала для футболиста красно-синих второй в игре.
Гбамен перешел в ЦСКА из «Эвертона» на правах аренды в феврале 2022 года. Матч со «Спартаком» стал для полузащитника девятым в составе армейцев, он впервые удалился, играя за московскую команду.
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