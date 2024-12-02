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Сегодня, 12:15

ДоброFON направил 7 530 900 рублей на благотворительность по итогам акции «Важен каждый»

Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Александр Ерохин.

С 26 по 28 ноября все матчи плей-офф FONBET Кубка России были посвящены Дню милосердия и сострадания. Команды вышли на поле в специальных футболках «Важен каждый».
В рамках благотворительной акции ДоброFON умножил на 100 количество зрителей на каждом из восьми матчей (всего 75 309 человек) и направил полученную сумму в размере 7 530 900 рублей в фонд помощи хосписам «Вера». Организация помогает неизлечимо больным людям прожить последние дни с достоинством и без боли. Эти средства пойдут на поддержку учреждений и подопечных в городах, где были сыграны матчи FONBET Кубка России по футболу.

Благотворительная акция «Важен каждый» проводилась на ответных играх 1/4 финала Пути РПЛ в Москве, Ростове-на-Дону и Грозном, а также на матчах первого этапа 1/4 Пути регионов в Тюмени, Ярославле, Сочи и Екатеринбурге.

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

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