Хлусевич, Бакаев и Николсон выйдут в стартовом составе «Спартака» на матч Кубка с «Кубанью»

Стал известен стартовый состав «Спартака» на матч 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России по футболу против «Кубани». Об этом сообщает официальный Twitter красно-белых 2 марта. Встреча начнется в 20.00 по московскому времени.

Стартовый состав «Спартака»: Максименко — Айртон, Джикия, Кофрие, Литвинов — Умяров, Мартинс, Хлусевич, Промес, Бакаев — Николсон.

Запасные: Селихов, Жиго, Кутепов, Н. Чернов, Рассказов, Денисов, Классен, Пруцев, Зобнин, Ларссон, Игнатов, Соболев.

Матч «Спартак» — «Кубань» пройдет в Москве на стадионе «Открытие Арена». «СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры.