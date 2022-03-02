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Сегодня, 18:49

«Спартак» — «Кубань»: Максименко и Бакаев — в старте на матч БЕТСИТИ Кубка России

Хлусевич, Бакаев и Николсон выйдут в стартовом составе «Спартака» на матч Кубка с «Кубанью»
Сергей Баюшкин
Корреспондент
Зелимхан Бакаев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Стал известен стартовый состав «Спартака» на матч 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России по футболу против «Кубани». Об этом сообщает официальный Twitter красно-белых 2 марта. Встреча начнется в 20.00 по московскому времени.

Стартовый состав «Спартака»: Максименко — Айртон, Джикия, Кофрие, Литвинов — Умяров, Мартинс, Хлусевич, Промес, Бакаев — Николсон.

Запасные: Селихов, Жиго, Кутепов, Н. Чернов, Рассказов, Денисов, Классен, Пруцев, Зобнин, Ларссон, Игнатов, Соболев.

Матч «Спартак» — «Кубань» пройдет в Москве на стадионе «Открытие Арена». «СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры.

БЕТСИТИ Кубок России. 1/8 финала
02 мар, 20:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Кубань
Источник: https://twitter.com/fcsm_official/status/1499048445268561923
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Кубань
ФК Спартак (Москва)
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