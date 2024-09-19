«Спартак» — «Крылья Советов»: Селихов, Маркиньос и Мендес начнут матч с первых минут

«Спартак» и «Крылья Советов» объявили стартовые составы на матч 4-го тура групповой стадии FONBET Пути РПЛ Кубка России.

Встреча пройдет на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и начнется в 20:45 мск.

«Спартак»: Селихов, Хлусевич, Литвинов, Абена, Рябчук, Пруцев, Мартинс, Зобнин, Зиньковский, Маркиньос, Николсон.

«Крылья Советов»: Овсянников, Печенин, Гапонов, Ороз, Бейл, Мендес, Витюгов, Орозко, Дмитриев, Цыпченко, Шитов.

«СЭ» проведет трансляцию матча.