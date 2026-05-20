Бояринцев считает «Краснодар» фаворитом суперфинала Кубка России

Экс-футболист «Спартака» Денис Бояринцев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от суперфинала FONBET Кубка России между красно-белыми и «Краснодаром».

«Спартак» неровно провел этот сезон, а «Краснодар», как мне кажется, был стабильнее. Думаю, «быки» — фавориты этой игры. Расценил бы шансы 60 на 40 в пользу «Краснодара». Их легионеры посильнее, а иностранцы играют сейчас важную роль в обеих командах. Так что «Краснодар» выглядит предпочтительнее в этом матче, но финал есть финал. «Спартак» в любом случае имеет шансы, мотивацию и вполне может дать бой «Краснодару», — сказал Бояринцев «СЭ».

Суперфинал Кубка России «Спартак» — «Краснодар» пройдет в воскресенье, 24 мая, в Москве на стадионе «Лужники».