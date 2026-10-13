«Спартак» Кострома — «Челябинск»: во сколько начало матча Кубка России

Костромской «Спартак» и «Челябинск» сыграют в 5-м раунде Пути регионов FONBET Кубка России во вторник, 13 октября. Встреча пройдет в Костроме и начнется в 17.00 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 5-й раунд.

13 октября, 16:00. Шинник (Ярославль)

Следить за ключевыми событиями игры «Спартак» Кострома — «Челябинск» можно в футбольном матч-центре «СЭ». Прямую онлайн-трансляцию матча покажет сайт matchtv.ru.

В 4-м раунде Пути регионов «Спартак» на выезде победил «Рязань» (2:0). «Челябинск» также в гостях обыграл «Динамо-Барнаул» (2:0).

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