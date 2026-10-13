«Локомотив» — «Акрон»: во сколько начало матча Кубка России

«Локомотив» и «Акрон» сыграют в 4-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России во вторник, 13 октября. Встреча пройдет на «РЖД Арене» в Москве и начнется в 18.30 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.

13 октября, 18:30. РЖД Арена (Москва)

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями игры «Локомотив» — «Акрон» можно в футбольном матч-центре «СЭ». Прямую трансляцию матча покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». Начало эфира — в 18.15 мск.

Команды выступают в группе D. После трех туров «Акрон» набрал 5 очков и занимает 2-е место, у «Локомотива» 2 очка и 4-я строчка. В предыдущей встрече команд 1 сентября основное время завершилось со счетом 0:0, а в серии пенальти победил «Акрон» — 5:4.

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