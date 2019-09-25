Спартак Гогниев: «Быстро перескочить с одного уровня на другой не так просто»

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев подвел итог матча 1/16 финала Кубка России против ЦСКА (1:3).

— В первую очередь, хочу поблагодарить болельщиков, которые сегодня нас яростно поддерживали, — приводит слова тренера официальный сайт «Алании». — Нам не удалось сегодня победить, но, я считаю, что мы показали достойную игру, отдав ей все силы. Конечно, мы могли сесть в оборону, выстроить у ворот «автобус», но, считаю, что так играть при такой публике неправильно. Отмечу команду соперника, которая качественно сыграла. Особенно, в атаке. Два гола нам забили как под копирку после проникающих передач. Обидно вылететь из Кубка, но не обидно проиграть такому квалифицированному сопернику.

— Чего все же не хватило «Алании» для победы?

— Совсем другие скорости. Лига, где играем мы, представляет собой некую среду, к которой футболисты подстраиваются. Когда ты попадаешь в другую среду, в ней уровень сопротивления и скорости совсем иные. Быстро перескочить с одного уровня на другой не так просто. Наши футболисты персонально, возможно, и не хуже тех, кто сегодня играл за ЦСКА, но армейцы находятся в той самой среде. Мы же пока к ней не готовы. Нельзя сказать, что мы уступили в мастерстве. Уступили в скорости мышления и скорости исполнения. Но если вы возьмете нашего футболиста и отправите в ЦСКА, через месяц он будет также играть. Опять же, за счет нахождения в среде.

— Получилось ли у молодой команды не перегореть?

— Да, вполне. Мы контролировали большую часть игры. Пенальти на первой минуте не хочу даже обсуждать. Но после пропущенного мяча мы отыгрались, имели моменты, чтобы еще забить. Это мне понравилось. Все были настроены, мы готовы были выиграть, но так сложился результат, что выиграл ЦСКА.

— Не было идеи при счете 1:3 передвинуть Засеева ближе к атаке?

— При этом счете мы перешли на игру в четыре защитника. Я увидел, что Гончаренко тоже перестроил свою игру, перейдя на игру в два нападающих. Мы ответили своей перестановкой, появились моменты, стандартные положения.

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