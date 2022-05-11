«Спартак» и «Енисей» назвали стартовые составы на матч 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России

«Спартак» и «Енисей» назвали составы команд на матч 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России.

В воротах красно-белых сыграет Александр Максименко. Александр Селихов, отыгравший две предыдущих встречи, остался в запасе.

«Спартак»: Максименко, Хлусевич, Кофрие, Жиго, Джикия, Пруцев, Мартинс, Мозес, Бакаев, Промес, Николсон.

Запасные: Селихов, Свинов, Литвинов, Рассказов, Чернов, Классен, Маркитесов, Денисов, Шитов, Соболев, Игнатов.

«Енисей»: Опарин, Феррейра, Кичин, Бевеев, Ланин, Шакуро, Зотов, Иванов, Канаплин, Окладников, Глушков.

Запасные: Ребров, Молтенинов, Ломакин, Масловский, Гыстаров, Марков, А. Рукас, Т. Рукас, Чибисов, Лапшов, Саная, Самойлов.

Матч «Спартак» — «Енисей» состоится сегодня, 11 мая, начало — в 19.30 (мск). Победитель сыграет в финале Кубка с московским «Динамо», которое вчера обыграло «Аланию» (3:0).

Финал БЕТСИТИ Кубка России пройдет 29 мая на стадионе «Лужники» в Москве.