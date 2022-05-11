Ваноли: «Разница между «Спартаком» и «Енисеем» есть, но нам нельзя допустить недооценки соперника»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли поделился ожиданиями от матча 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Енисея».

«Енисей продемонстировал хорошую игру в Кубке. Они демонстрируют хорошие результаты и в своей лиге. Тем не менее, разница между «Спартаком» и «Енисеем» есть, но нам нельзя допустить недооценки соперника. Нужно отнестись со всей ответственностью и очень внимательно к этому матчу», — приводит слова Ваноли пресс-служба московского клуба.

Встреча «Спартака» с «Енисеем» состоится сегодня, 11 мая. Игра пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.