Московские «Спартак» и «Динамо» встретятся в матче 1-го тура группового этапа FONBET Кубка России в среду, 31 июля. Стартовый свисток на стадионе красно-белых «Лукойл Арена» прозвучит в 18:30 по московскому времени.

Игру «Спартак» — «Динамо» в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ», трансляция также будет доступна на сайте телеканала. Прямой эфир начнется за 30 минут до старта московского дерби.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей игрового дня Кубка России.

В сезоне-2023/24 «Спартак» и «Динамо» сыграли в полуфинале пути регионов Кубка России. Красно-белые одержали победу со счетом 2:0 и вышли в финал нижней сетки, в котором уступили «Балтике» (0:1).

В Российской премьер-лиге сезона-2023/24 «Динамо» финишировало на третьей строчке турнирной таблицы с 56 очками в 30 турах, а «Спартак» стал пятым с 50 очками.