Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь Статьи Фото Видео Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 14:00

«Спартак» — «Динамо»: дата матча и время начала трансляции игры Кубка России

«Спартак» и «Динамо» стартуют в групповом этапе Кубка России 31 июля
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Московские «Спартак» и «Динамо» встретятся в матче 1-го тура группового этапа FONBET Кубка России в среду, 31 июля. Стартовый свисток на стадионе красно-белых «Лукойл Арена» прозвучит в 18:30 по московскому времени.

Игру «Спартак» — «Динамо» в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ», трансляция также будет доступна на сайте телеканала. Прямой эфир начнется за 30 минут до старта московского дерби.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей игрового дня Кубка России.

В сезоне-2023/24 «Спартак» и «Динамо» сыграли в полуфинале пути регионов Кубка России. Красно-белые одержали победу со счетом 2:0 и вышли в финал нижней сетки, в котором уступили «Балтике» (0:1).

В Российской премьер-лиге сезона-2023/24 «Динамо» финишировало на третьей строчке турнирной таблицы с 56 очками в 30 турах, а «Спартак» стал пятым с 50 очками.

ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
0
Читайте также
Худрук церемонии открытия Олимпиады отреагировал на критику
Губерниева призвали не возвращаться в Россию
Украинские СМИ сообщили о масштабном пожаре в Николаеве
Барко восхитил всех. Что произошло после победы «Спартака» над «Химками»
Милей отказался признать победу Мадуро на выборах в Венесуэле
Глава МИД Израиля Кац пригрозил Эрдогану повторением участи Саддама Хусейна
Популярное видео
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2024
«Зенит» — «Факел»: дата матча и время начала трансляции игры Кубка России
«Локомотив» — «Ростов»: дата матча и время начала трансляции игры Кубка России
Капитан 2DROTS заявил, что команда постарается побить свой рекорд в Кубке России
Егор Голенков: «Ростову» по силам дойти до финала Кубка России»
РФС опубликовал расписание первого раунда пути регионов FONBET Кубка России
«Зенит» заберет Кубок и РПЛ, Тюкавин — лучший бомбардир, первая отставка — в «Химках». Прогнозы авторов «СЭ»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Зенит» — «Факел»: дата матча и время начала трансляции игры Кубка России

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости