«Зенит» и «Факел» встретятся в матче 1-го тура группового этапа FONBET Кубка России во вторник, 30 июля. Игра пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 21:00 по московскому времени.

В прямом эфире матч «Зенит» — «Факел» покажет телеканал «Матч ТВ», трансляция также будет доступна на сайте телеканала. Прямой эфир стартует за 30 минут до начала игры.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Кубка России.

«Зенит» является действующим обладателем Кубка России. Команда Сергея Семака победила в финальном матче сезона-2023/24 «Балтику» со счетом 2:1.

«Факел» в прошлом сезоне занял последнее место в группе с «Сочи», «Оренбургом» и ЦСКА и не смог выйти в плей-офф.

В российской премьер-лиге «Зенит» занял первое место в шестой раз подряд, а «Факел» закончил чемпионат на 11-м месте.