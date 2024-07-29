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«Краснодар» — ЦСКА: дата матча и время начала трансляции игры Кубка России

«Краснодар» и ЦСКА стартуют в Кубке России 31 июля
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Краснодар» примет ЦСКА в матче 1-го тура группового этапа Кубка России в среду, 31 июля. Игра на стадионе «Краснодар» начнется в 21.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч «Краснодар» — ЦСКА покажет телеканал «Матч ТВ», трансляция также будет доступна на сайте канала. Прямой эфир начнется за 30 минут до старта игры.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей дня Кубка России.

В сезоне-2023/24 ЦСКА выступал как обладатель Кубка России, дошел до финала пути РПЛ и уступил «Зениту» (в серии пенальти после двух ничьих в Москве и Санкт-Петербурге). Краснодарцы завершили выступление в турнире на стадии четвертьфинала пути регионов, проиграв в гостях «Химкам» (0:2).

По итогам сезона в чемпионате России «Краснодар» стал вторым в РПЛ (56 очков в 30 турах), а вице-чемпион-2022/23 ЦСКА занял шестое место (48 очков).

ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
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