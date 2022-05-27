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Сегодня, 13:50

«Спартак» — «Динамо»: арбитру финала заплатили 3 миллиона

Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в
Кирилл Левников.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Определились три арбитра, получившие наибольшие гонорары за судейство матчей чемпионата России-2021/22 (без учета кубковых и стыковых игр).

Первое место по доходам занял Кирилл Левников. Он работал на 20 встречах РПЛ в качестве арбитра, на 11 выполнял обязанности видеоарбитра, а в ходе еще одной помогал в роли второго ассистента видеоарбитра. В сумме это принесло ему 2 961 250 рублей. Кроме того, в течение 10 месяцев с августа 2021-го по май 2022-го он получал по 30 тысяч в виде ежемесячного вознаграждения по договору с РФС, то есть еще 300 тысяч. Таким образом, суммарный доход петербуржца составил 3 261 250 рублей. За финальный матч БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и «Динамо», который Левников судит 29 мая, РФС заплатит ему дополнительные 115 тысяч.

Вторым в списке миллионеров идет Сергей Иванов — 3 146 250 рублей (18 матчей судьей, 13 — ВАР, один — АВАР2). Третье место у Владислава Безбородова — 3 134 900 рублей (19 встреч судьей, 11 — ВАР, две — резервным).

У ассистентов судей доходы скромнее. Лидер — Алексей Лунев, заработавший 1 225 000 рублей.

Предполагалось, что по итогам сезона некоторые рефери (почему-то бонусная программа не касается помощников судей) в зависимости от полученных ими оценок смогут рассчитывать на внушительные премиальные, до нескольких миллионов. Пока нет окончательной информации, кому и сколько заплатят.

БЕТСИТИ Кубок России. Финал
29 мая, 17:00. Лужники (Москва)
Спартак
Динамо

ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Кирилл Левников
1
2
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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