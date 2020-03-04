Как сообщили стюарды на входе в сектора 229-231 трибуны Д, где уже после стартового свистка матча 1/4 финала Олимп-Кубка России «Спартак» — ЦСКА скопилась очередь из болельщиков, последние люди зашли на стадион примерно на 40-й минуте.

По словам работников арены, очередь возникла из-за большого числа опоздавших. Трибуна Б к стартовому свистку была заполнена целиком. (Дмитрий Зеленов)