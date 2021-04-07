«Сочи» — «Локомотив»: Смолов оформил дубль
20:23
Форвард «Локомотива» Федор Смолов сделал дубль в матче 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Сочи».
Нападающий отличился на 63-й минуте. Счет матча — 2:0 в пользу «Локо».
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
1
Зачет
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России-2020/21. 1/4 финала, жеребьевка, пары, расписание матчей, результаты игр, новости, обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...