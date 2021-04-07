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«Сочи» — «Локомотив»: Смолов оформил дубль

20:23
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Форвард «Локомотива» Федор Смолов сделал дубль в матче 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Сочи».

Нападающий отличился на 63-й минуте. Счет матча — 2:0 в пользу «Локо».

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России-2020/21. 1/4 финала, жеребьевка, пары, расписание матчей, результаты игр, новости, обзоры




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