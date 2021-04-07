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Федотов наблюдает за матчем «Сочи» — «Локомотив» из ложи прессы

20:16
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Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов, заболевший ангиной во время перерыва на матчи сборных, наблюдает за матчем четвертьфинала БЕТСИТИ Кубка России с «Локомотивом» из ложи прессы в медицинской маске.

На 44-й минуте встречи счет в игре открыл форвард железнодорожников Федор Смолов.

5 апреля стало известно, что 54-летний Федотов заболел ангиной.

(Игорь Рабинер)

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