Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов, заболевший ангиной во время перерыва на матчи сборных, наблюдает за матчем четвертьфинала БЕТСИТИ Кубка России с «Локомотивом» из ложи прессы в медицинской маске.

На 44-й минуте встречи счет в игре открыл форвард железнодорожников Федор Смолов.

5 апреля стало известно, что 54-летний Федотов заболел ангиной.

(Игорь Рабинер)