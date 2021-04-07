Федотов наблюдает за матчем «Сочи» — «Локомотив» из ложи прессы
20:16
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов, заболевший ангиной во время перерыва на матчи сборных, наблюдает за матчем четвертьфинала БЕТСИТИ Кубка России с «Локомотивом» из ложи прессы в медицинской маске.
На 44-й минуте встречи счет в игре открыл форвард железнодорожников Федор Смолов.
5 апреля стало известно, что 54-летний Федотов заболел ангиной.
(Игорь Рабинер)
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